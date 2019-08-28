День независимости Кыргызстана. В Бишкеке перекроют некоторые улицы

В связи с подготовкой праздничных мероприятий на площади Ала-Тоо некоторые улицы временно закроют для автомобильного движения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.



По ее данным, с 28 по 30 августа с 9.00 до 11.00 для репетиций перекрыт отрезок проспекта Чуй — от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

В День независимости с 8.00 до 12.00, а также с 19.00 до 23.00 ограничат движение автомобильного транспорта на следующих участках:

проспект Чуй — от улицы Тыныстанова до улицы Тоголока Молдо;

улица Киевская — от бульвара Эркиндик до улицы Логвиненко;

улица Фрунзе — от улицы Панфилова до улицы Раззакова.

Движение по улице Абдымомунова в этом квадрате тоже ограничат.