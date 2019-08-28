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Общество

Правительство увидело недостатки в работе Министерства образования

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгалиев отметил на заседании правительства недостатки в работе Министерства образования и науки. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В частности, премьер-министр отметил, что профильное ведомство не заинтересовано в вопросе возврата зданий бывших детских садов. «Хромает реализация проектов государственного социального заказа в сфере дошкольного образования и «Центров раннего развития ребенка на базе библиотек», — отметил глава правительства.

Критике он подверг также процесс выпуска учебников. «Отсутствие планирования работы по разработке и экспертизе учебно-методических комплексов привело к ежегодному неэффективному освоению средств, выделяемых республиканским бюджетом на издание школьных учебников», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он подчеркнул, что Министерство образования и науки, Кыргызская академия образования должны провести системную и комплексную работу по повышению квалификации учителей, а также обеспечить качественный выпуск книг и других изданий.
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