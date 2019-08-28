Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему образования снова ждут реформы

Надо сократить предметы, которые идут по одному часу. Такое мнение озвучил руководитель Кыргызской академии образования Алмаз Токтомаметов на заседании правительства.

«Есть предметы, которые идут по одному часу. Плавать, например, учат на физкультуре, а что делать, если тонешь, — на ОБЖ. Надо их объединить», — сказал он.

Глава КАО отметил, что академия разработала проект концепции общего среднего образования.

В документе, в частности, говорится о необходимости пересмотра иерархичности предметов и их разделения.