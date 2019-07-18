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Общество
Сюжет: Крупные взятки (60)

Дело о взятке в $50 тысяч. Прокурор просит для экс-замминистра 20 лет тюрьмы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о взятке бывшего заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева.

Сегодня в ходе прений сторон гособвинитель просил для бывшего чиновника 20 лет лишения свободы.

Отметим, что следствие вменяет Азимкану Жусубалиеву три статьи Уголовного кодекса — «Вымогательство взятки», «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Адвокат Жыргал Бабаев просил оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления.

Еще одному подсудимому Болоту Токтобаеву прокурор просил наказание в виде четырех лет лишения свободы и назначить ему штраф. Третьему фигуранту дела Бехрузу Гулрузову — только штраф.

Напомним, что заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев задержан 5 декабря 2018 года при получении $50 тысяч. Взятка предназначалась за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин — Дыйкан, Башкууганды (с 89,5 по 159,2 километра). Задержанный возглавлял тендерную комиссию и покровительствовал одной из иностранных компаний.
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