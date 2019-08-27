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Общество

Сквер Горького хотят благоустроить. Мэрия предлагает оценить эскиз

Мэрия Бишкека предлагает горожанам оценить эскиз реконструкции сквера имени Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, эскиз подготовили Бишкекглавархитектура и управление капстроительства мэрии Бишкека. Столичный градоначальник Азиз Суракматов ознакомился с ним и поручил доработать проект, посоветовавшись с горожанами.

В мэрии отметили, что ранее неоднократно озвучивалась идея модернизации данного сквера и превращения его в гайд-парк.

Гайд-парк в современной урбанистике — это место для проведения общественных и политических собраний, маршей. Как правило, именно в этом сквере разрешают проводить митинги и акции протеста в Бишкеке.

Предложения и комментарии можно отправить до 1 сентября включительно на почту: kanchaiym@gmail.com или по WhatsApp-каналу по номеру: 0550305010.

Управление капитального строительства дважды объявляло тендер на благоустройство сквера. На это заложили 8 миллионов сомов. Бетонные плиты планируют заменить на брусчатку. Вместо старых скамеек установят 44 новые. Гранитные бордюры демонтируют на время работ. Кроме того, в сквере появится новая система освещения.
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