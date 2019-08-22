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В Бишкеке на территории школы № 12 началось строительство

В Бишкеке на территории школы № 12 началось строительство. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«На территории школы роют котлован, срубают деревья», — отметили местные жители.

Они опасаются, что на участке построят очередной многоэтажный дом.

Однако в мэрии Бишкека пояснили, что к школе пристраивают еще один корпус на средства, поступившие на счет для борьбы с коррупцией. 

В столице запланированы пристройки к школе-гимназии № 6, школе № 19, строительство отдельных блоков на территории школы № 12 и детского сада № 12. Кроме того, идут работы по надстройке учебных классов в школе № 24.
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