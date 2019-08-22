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Общество

Мэрия Бишкека приглашает горожан высаживать деревья в новом парке

Мэрия Бишкека приглашает горожан высаживать деревья в новом парке на Южной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, запускается зеленая акция «Парк для жизни». «По проекту в нем планируют высадить 1,8 тысячи деревьев. Мы предлагаем каждому горожанину купить и посадить свое дерево в новом парке, а мы подготовим почву и будем бережно ухаживать за вашим деревом», — отметили в мэрии.

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Высаживать планируется крупномерные саженцы с закрытой корневой системой. Проект озеленения подготовили специалисты Бишкекглавархитектуры, список деревьев одобрили в Академии наук КР.

В парке появятся каштан конский, платан восточный, липа сердцелистная, береза плакучая, клены остролистные.

В мэрии предлагают горожанам фотографировать, снимать на видео посадку деревьев и делиться в социальных сетях с хештегами #parkforlife_challenge #паркдляжизни #жашоотартуулагансейилбак и отмечать страницы мэрии.

Проконсультироваться можно у начальника Бишкекзеленхоза Эльнуры Жолдошевой по номеру 0770048888.
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