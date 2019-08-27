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Общество

Экс-депутата Садыра Жапарова отпустили из колонии на похороны сына

Экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова отпустили на похороны старшего сына Дастана. Он погиб в ДТП. Об этом 24.kg сообщил адвокат осужденного Шерабидин Токтосунов.

По его словам, накануне он обратился с прошением в ГСИН, и его заявление удовлетворили. Похороны состоятся завтра.

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Сын Садыра Жапарова Дастан врезался на мотоцикле в «Тойоту». Он скончался, не приходя в сознание. Девушка, которая была с молодым человеком, получила травмы различной тяжести и была госпитализирована.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.

Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-нардепа осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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