За инцидент с офицером спецназа Погранслужбы никто не наказан

За инцидент с офицером спецназа «Бору» в Айдаркенском погранотряде никто не наказан. Об этом 24.kg сообщил председатель ГПС Уларбек Шаршеев.

По его словам, Военная прокуратура предъявила обвинение майору Ф.Ж. и сейчас ведомство ждет результатов расследования.

«Инцидент ни от кого не скрывался. В ЕРПП ранение военнослужащего зарегистрировали на следующий день. Контрразведка знала обо всем, укрывательства не было. Сейчас майор Ф.Ж. под стражей. Я был в Баткене, свидетели сообщают, что контрактника ранили во время тренировки. Майор Ф.Ж. спиртное не употребляет. Дисциплинарное наказание по данному инциденту никто не понес», — сказал Уларбек Шаршеев.

Напомним, в мае в селе Айдаркен Баткенской области военнослужащий спецназа ранил ножом своего подчиненного. Военная прокуратура ведет разбирательство по этому факту, однако Погранслужба решила скрыть инцидент. После ранения у потерпевшего из-за вовремя не оказанной медицинской помощи произошли осложнения.