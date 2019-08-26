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Общество

Павел Глобус объяснил, зачем ему кыргызский паспорт и за что он уважает кыргызов

Знаменитый блогер-путешественник Павел Глобус на своей странице в Facebook объяснил, зачем ему понадобилось гражданство Кыргызстана.

По его словам, паспорт гражданина Кыргызстана — символ принадлежности к стране, культуре и людям, и его получение — награда, потому что он считает честью быть соотечественником тех, кого уважает и любит!

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«С каждым приездом в Кыргызстан количество друзей росло в геометрической прогрессии, а мои привычки менялись и уже ни дня не проходило без кружки максыма «Шоро» из бочки на углу Чуя и Алматинки, без парочки курутов в качестве перекуса. Я побывал в Бишкеке, Караколе, Оше, Чолпон-Ате, Джалал-Абаде, Узгене, Арсланбобе, Нарыне, Кочкоре и везде меня встречали как дорогого гостя свежими борсоками и горячей каттамой (Фатима в Кочкоре готовит очень вкусную). Отсюда моя любовь к стране, культуре, еде и мое желание отблагодарить за всю теплоту рук и доброту сердец!» — написал Павел Глобус.

Я начал понимать слова, которые мне были не понятны, узнал, что такое «скафнить» и кто такой «байке», попробовал местный коньяк. А когда переборщил с ним, то познакомился с ашлямфу.

Павел Глобус

Он добавил, что покупать паспорт не будет никогда и ни за что. «Я хочу заслужить право быть вашим соотечественником, ведь только то, что получено большими усилиями, стоит дороже золота и будет цениться!» — пояснил Павел Глобус.

Блогер подчеркнул, что он не миллиардер, не финансовый гений и не может сделать в стране экономическое чудо, зато попытается рассказать миру о Кыргызстане, а кыргызстанцам о мире, провезя флаг страны по мировым достопримечательностям.
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