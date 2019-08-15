Известный трэвел-блогер Паша Глобус хочет получить паспорт Кыргызстана

Известный российский трэвел-блогер Паша Глобус хочет получить кыргызский паспорт. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, первый раз он приехал в Кыргызстан в январе 2016 года и с тех пор очарован гостеприимством людей, красотой природы и ароматами местной кухни.
Я люблю Кыргызстан, и он отвечает мне взаимностью. В честь этой любви хочу получить кыргызский паспорт.Павел Глобус
Паша Глобус обещает прославлять республику на всех континентах, рассказывая о красотах, традициях и фотографируя флаг страны на фоне всех мировых достопримечательностей.
Подписчиков он призвал поддержать его: фотографироваться с флагом Кыргызстана как в республике, так и за ее пределами и размещать снимки в Instagram с хештегом #хочукыргызскийпаспорт.
«Таким способом я хочу достучаться до президента и попросить у него почетное звание гражданина республики, чтобы стать вашим соотечественником», — написал он.