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Общество

Известный трэвел-блогер Паша Глобус хочет получить паспорт Кыргызстана

Известный российский трэвел-блогер Паша Глобус хочет получить кыргызский паспорт. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, первый раз он приехал в Кыргызстан в январе 2016 года и с тех пор очарован гостеприимством людей, красотой природы и ароматами местной кухни.

Я люблю Кыргызстан, и он отвечает мне взаимностью. В честь этой любви хочу получить кыргызский паспорт.

Павел Глобус

Паша Глобус обещает прославлять республику на всех континентах, рассказывая о красотах, традициях и фотографируя флаг страны на фоне всех мировых достопримечательностей.

Подписчиков он призвал поддержать его: фотографироваться с флагом Кыргызстана как в республике, так и за ее пределами и размещать снимки в Instagram с хештегом #хочукыргызскийпаспорт.

«Таким способом я хочу достучаться до президента и попросить у него почетное звание гражданина республики, чтобы стать вашим соотечественником», — написал он.
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