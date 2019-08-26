Посол Великобритании ездит на троллейбусе и покупает мясо на базаре

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт советует всем покупать мясо только на Аламединском рынке. Свою рекомендацию он озвучил в Twitter.

Он считает, что там самые вкусные вырезки и всегда свежие. Чарльз Гарретт даже попробовал торговаться.

С продавцами англичанин общался на миксе из кыргызского и русского языков.

Глава дипломатической миссии Объединенного Королевства утверждает: люди на этом базаре очень дружелюбные и интересные. Не обвешивают, не пытаются продать продукт не первой свежести. «Если ехать за мясом, то только на рынок», — сказал Чарльз Гарретт.