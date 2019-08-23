Китайская компания Shenzhen Sunwin готова реализовать вторую фазу проекта «Безопасный город». Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила вице-президент Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd Нинг Чюн И.

По ее словам, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd является ведущим предприятием в сфере разработки умного города, искусственного интеллекта и контроля за общественной безопасностью. «Мы реализовали аналогичные проекты в более 20 городах, в частности в Пекине и Шанхае. У нас есть проекты в Малайзии, Индии, Канаде, Сингапуре. По тендеру в Кыргызстане мы внесли гарантийное обеспечение в $850 тысяч», — сказала Нинг Чюн И.

Представитель компании Денг Чи Чан добавил, что у Shenzhen Sunwin достаточно ресурсов для реализации проекта. «Наша команда готова полностью выполнить проект. С народом и правительством Кыргызстана мы будем строить этот безопасный город и будущее республики», — пояснил он.

Юрист Татьяна Карыжинская отметила, что Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd предложила вдвое меньше, чем остальные участники тендера «Безопасного города». Это дает ей большое преимущество стать победителем конкурса. «Компания зарегистрирована на Шеньчжэньской фондовой бирже с капитализацией $800 миллионов», — сказала она.

В настоящее время комиссия изучает документы участников тендера, после чего будет определен победитель.

Напомним, в 2020 году по второму этапу проекта «Безопасный город» аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Второй этап проекта охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.