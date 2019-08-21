Соревнования, концерты, фейерверки. Как Кыргызстан отметит День независимости

31 августа Кыргызстан отметит 28-летие обретения независимости. Традиционно праздник планируют с размахом: концертную программу на центральной площади Ала-Тоо, фейерверк и массовые гулянья. Экономить на торжествах в республике не принято.

Чего ждать кыргызстанцам на этот раз? 24.kg изучило портал государственных закупок.

Щедрые столичные власти

Гулять так гулять — похоже, именно такого мнения придерживаются в Бишкеке. Столичная мэрия потратит на празднование Дня независимости больше всех.

Только на оплату услуг режиссерско-постановочной группы предусмотрен 1 миллион 960 тысяч сомов. Еще более 2 миллионов сомов уйдут на световое и звуковое сопровождение, фейерверк, аренду конструкций и биотуалетов.

Мероприятия пройдут не только в центре города, но и в районах. Каждая райадминистрация готовит свою программу.

Первомайская районная администрация проведет спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков и соревнования среди сотрудников МТУ, структурных подразделений и жителей района. На призы, медали и дипломы потратят 64,2 тысячи сомов.

Акимиат Октябрьского района устроит праздник в парке Победы имени Даира Асанова на 200 тысяч сомов. Горожан будут развлекать творческие коллективы и артисты с регалиями. Украсить площадь планируют воздушными шарами.

Кроме того, местные территориальные управы арендуют юрты для проведения праздника.

Отмечается, что они должны быть «со всеми атрибутами и оформлены в национальном стиле». На эти цели МТУ № 1 и № 5 планируют потратить по 30 тысяч сомов. Они готовы арендовать по две юрты, МТУ № 3 — 60 тысяч сомов (четыре юрты), МТУ № 4 — 39 тысяч сомов (три юрты).

В МТУ № 21 решили объединить День независимости и 30-летие жилмассивов «Келечек», «Эне-Сай» и «Бакай-Ата». На угощение, аренду юрт, призы для победителей спортивных соревнований, концертную программу заложили 100 тысяч сомов.

Навести марафет и вкусно накормить

В Оше отмечать будут скромнее. Южная столица планирует устроить театрализованное представление. На его проведение выделили 183 тысячи сомов.

В Таласе на праздник потратят 103 тысячи 500 сомов. В стоимость входят аренда юрт, подготовка сценария и эскиза декораций, фейерверк, а также изготовление флагов Кыргызстана на древке.

В Таш-Кумыре решили устроить спортивные мероприятия. На призы заложили 44 тысячи 260 сомов. Приобрести планируют кружки, мультиварки, соковыжималки, утюги, бритвы, спортивные сумки и телевизор.

В Кызыл-Кие к празднику покрасят рекламные стелы и щиты.

Потратить на это планируют 58 тысяч 302 сома. Отдел культуры решил приобрести товары для праздника, зашифровав их под канцелярские. На самом же деле, помимо скотча, цветной бумаги и батареек, планируют купить флаги метражом, цветы и шары для украшения городского стадиона.

Проводят тендеры и айыл окмоту. В Гавриловском, например, хотят вкусно накормить гостей за 38 тысяч 475 сомов. Судя по перечню продуктов, будут готовить плов. Для создания праздничного настроения купят 100 шариков.

В Гроздненском айыл окмоту аппетиты чуть скромнее — 34 тысячи 925 сомов. Здесь также, скорее всего, приготовят праздничный плов. Отмечается, что «все должно быть отличного качества и своевременно». Кормить намерены и в Ала-Арчинском айыльном аймаке. Потратят 88 тысяч 120 сомов. Еще 26 тысяч 22 сома — на изготовление праздничных баннеров.

Айыл окмоту Тепкенского айыльного аймака приобретет 60 наборов из стекла или фарфора не менее чем из четырех предметов каждый. Заложили 27 тысяч сомов.

Конечно, День независимости — важный праздник в жизни любого государства. Но все чаще и чаще кыргызстанцы призывают отказаться от пышных торжеств с фейерверками, а средства направить на решение более насущных проблем.