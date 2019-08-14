Мэрия Бишкека определилась с организаторами празднования Дня независимости. Об этом сообщил портал госзакупок.

Ранее управление культуры столичного муниципалитета объявило тендер на приобретение услуг режиссерско-постановочной группы. Разрабатывать сценарий будет предприниматель Искендер Сартбаев за 1 миллион 960 тысяч сомов. Закупку проводили методом прямого договора. Такую же сумму мэрия Бишкека заложила в бюджете.

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На световое и звуковое сопровождение, фейерверк, аренду конструкций, биотуалетов городские власти выделили 2 миллиона 40 тысяч сомов.

За световое и звуковое сопровождение по итогам тендера отвечает ОсОО Sound KG, оценившее работы в 978,6 тысячи сомов.

Аренда конструкций и сооружений для сцены обойдется в 430 тысяч сомов. От поставщика Канатбека Иманкулова ожидается подтверждение.

На фейерверк потратят 498 тысяч сомов. Его организует Евгений Красный.

Биотуалеты предоставит совместное кыргызско-германское ОсОО «Нарын» за 57,9 тысячи сомов.