Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов прибыл сегодня на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.

«Я благодарен, что мне позволили вернуться на родину и встретиться со своими сторонниками, спокойно съездить в Талас, побыть с семьей. Благодарен президенту за то, что не чинили препятствий. Следователи очень вежливо со мной обращаются. Вручают повестки», — сказал Омурбек Бабанов и добавил, что готов ходить на допросы.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Вчера Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Его допрашивали пять часов по факту рейдерского захвата банка «Кыргызстан» в качестве свидетеля.