Омурбек Бабанов пообещал, что будет ходить на все допросы

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова допросили сегодня следователи ГСБЭП.

Это его первая встреча с представителями Финпола после возвращения в Кыргызстан. Политик проходит по уголовному делу о рейдерском захвате банка «Кыргызстан» свидетелем. Он утветрждает, что готов доказать: активы получены честно.

Завтра в 15.00 его ждут на допрос в ГКНБ. Омурбек Бабанов пообещал, что пойдет. Он честный гражданин и ему нечего бояться. Уголовные дела в отношении себя политик назвал надуманными.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе, по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.