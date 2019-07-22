Бишкекчанка вышла на одиночный пикет. Просит президента остановить беспредел

Жительница Бишкека Венера Кызылакова сегодня вышла на одиночный пикет и обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Женщина выложила фотографию на своей странице в Facebook. Она просит главу государства остановить судебный беспредел.
«В отношении меня возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Хотя должны были возбудить в отношении моего экс-супруга за ложное сообщение. Он сам оформил на мою сестру и сам об этом говорил. У нас есть запись, подтверждающая, что мой бывший муж все знал и, вообще, оформить магазин на сестру — это его идея. Сестра не соглашалась. А теперь я под следствием. И оно ведется однобоко и с обвинительным уклоном», — сказала Венера Кызылакова.
Она добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Но на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила женщина.
Она пояснила, что будет добиваться справедливости любыми доступными способами.