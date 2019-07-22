12:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бишкекчанка вышла на одиночный пикет. Просит президента остановить беспредел

Жительница Бишкека Венера Кызылакова сегодня вышла на одиночный пикет и обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Женщина выложила фотографию на своей странице в Facebook. Она просит главу государства остановить судебный беспредел. 

Венера Кызылакова рассказала 24.kg, что бывший муж Бакыт Курулуев зарегистрировал нежилое помещение на ее сестру Айнуру, где он потом открыл магазин. Но при разводе он заявил, что это она, Венера, подделав подписи, записала торговую точку на свою родственницу без согласия мужа.

«В отношении меня возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Хотя должны были возбудить в отношении моего экс-супруга за ложное сообщение. Он сам оформил на мою сестру и сам об этом говорил. У нас есть запись, подтверждающая, что мой бывший муж все знал и, вообще, оформить магазин на сестру — это его идея. Сестра не соглашалась. А теперь я под следствием. И оно ведется однобоко и с обвинительным уклоном», — сказала Венера Кызылакова.

Она добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Но на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила женщина.

Она пояснила, что будет добиваться справедливости любыми доступными способами. 
Ссылка:
просмотров: 905
Версия для печати
Популярные новости
Что происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше. Текстовая трансляция Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Фарид Ниязов уверяет, что данные о&nbsp;захвате Атамбаева&nbsp;&mdash; из&nbsp;надежных источников Фарид Ниязов уверяет, что данные о захвате Атамбаева — из надежных источников
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке стартовали продажи смартфона с&nbsp;вау-эффектом Huawei P&nbsp;smart&nbsp;Z В Бишкеке стартовали продажи смартфона с вау-эффектом Huawei P smart Z
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане