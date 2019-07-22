Бишкекчанка вышла на одиночный пикет. Просит президента остановить беспредел

Жительница Бишкека Венера Кызылакова сегодня вышла на одиночный пикет и обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Женщина выложила фотографию на своей странице в Facebook. Она просит главу государства остановить судебный беспредел.

Венера Кызылакова рассказала, что бывший муж Бакыт Курулуев зарегистрировал нежилое помещение на ее сестру Айнуру, где он потом открыл магазин. Но при разводе он заявил, что это она, Венера, подделав подписи, записала торговую точку на свою родственницу без согласия мужа.

«В отношении меня возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Хотя должны были возбудить в отношении моего экс-супруга за ложное сообщение. Он сам оформил на мою сестру и сам об этом говорил. У нас есть запись, подтверждающая, что мой бывший муж все знал и, вообще, оформить магазин на сестру — это его идея. Сестра не соглашалась. А теперь я под следствием. И оно ведется однобоко и с обвинительным уклоном», — сказала Венера Кызылакова.

Она добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Но на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила женщина.

Она пояснила, что будет добиваться справедливости любыми доступными способами.