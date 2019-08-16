Без штрафа. В Кыргызстане хотят упростить выдачу свидетельств о рождении

Правительство Кыргызской Республики планирует провести Национальную кампанию по документированию населения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, предлагается предоставить возможность гражданам до 31 декабря 2019 года получить свидетельство о рождении ребенка в упрощенном порядке без выплаты штрафов. Детали реализации данной кампании были обсуждены на совещании, проведенном вице-премьер-министром Алтынай Омурбековой.

Алтынай Омурбекова напомнила, что в Кыргызстане около 1 тысячи 200 детей не имеют свидетельства о рождении.

«Тема документирования детей раскрывает еще одну важную проблему. В большинстве случаев у самих родителей нет документов, поэтому они не могут получить свидетельство о рождении своих детей. Кодексом о нарушениях предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов за нарушение сроков регистрации рождения ребенка. Некоторые родители из-за него затягивают с получением документов», — сказала вице-премьер-министр.

Алтынай Омурбекова предложила Минюсту рассмотреть возможность исключения данной статьи из кодекса.

Министерству здравоохранения поручено предоставлять информацию соответствующим органам при поступлении в роддом рожениц без документов. Это предложено сделать для того, чтобы найти про нее информацию в базе данных и в оперативном порядке подготовить документы для ребенка. Для этого можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

На совещании заявлено, что в ближайшее время межведомственная мобильная группа начнет работу по выезду и документированию детей.