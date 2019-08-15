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Общество

Выставка художницы Чжан Би Юй открылась в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка художницы Чжан Би Юй «Один пояс — один путь».

Чжан Би Юй — доктор наук, доцент, член Союза художников России, с 11 лет занимается традиционной китайской живописью «гохуа».

Художница из Китая приехала в музей со своими произведениями в первый раз. Органично сочетая классику традиционной живописи с новомодным интересом к изобразительному искусству Восточной и Западной Европы, она выработала весьма интересный язык для своих работ.

В экспозиции представлено около 75 произведений.

Выставка продлится до 19 августа.

Для всех желающих 18 августа в 13.00 состоится встреча с Чжан Би Юй. Художница знает русский язык. Она проведет экскурсию по выставке.
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