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Общество

В мэрии Бишкека составили список, кто сможет учиться в школе «Газпром» бесплатно

В мэрии Бишкека составили предварительный список тех, кто сможет попасть в школу «Газпром», сообщили 24.kg в муниципалитете.

По словам вице-мэра Татьяны Кузнецовой, школа получает лицензию на образовательную деятельность.

«Как только она будет получена, мы должны подписать соглашение на квоту для детей с ограниченными возможностями здоровья. В списки попали дети с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, врожденным неразвитием правой или левой конечности и другими диагнозами. Все они состоят на учете в управлении соцразвития», — сказала она.

Школа рассчитана на 960 мест. Обучение в ней будет платным — 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота в размере 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Школу «Газпром» передали одноименному фонду на сессии горкенеша 31 июля 2019 года. В соцсетях появилась информация, что в некоторых классах уже перебор детей.
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