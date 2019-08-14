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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (84)

Скрыл улики. В Генпрокуратуре рассказали, в чем подозревают Курсана Асанова

В Генеральную прокуратуру республики поступило заключение результатов служебного расследования МВД по факту незаконных действий Курсана Асанова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

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Уточняется, что заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Курсан Асанов своими действиями 7-8 августа неоднократно игнорировал требования и указания министра внутренних дел. Без согласования с главой ведомства он принимал самовольные решения, не имея на это право.

«Курсан Асанов оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства. Им также не были соблюдены требования уголовно-процессуального законодательства, что выражается в сокрытии улик, предметов от органов следствия и других документов, имеющих значение по делу. Изучив заключение служебного расследования, собранный материал Генпрокуратурой зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проведение досудебного производства поручено Военной прокуратуре», — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Напомним, вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия». По данному факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело.
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