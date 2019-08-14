Предательство интересов. Курсана Асанова вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что сейчас генерал-майор находится у следователя. Его вызвали на допрос по делу о предательстве интересов милиции, а также передачи информации сторонникам Алмазбека Атамбаева.

Напомним, вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия». По данному факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело.