Информацию не передавал. В СДПК прокомментировали ситуацию с Курсаном Асановым

МВД пытается оправдать свои действия по увольнению Курсана Асанова заявлением о передаче информации сторонникам Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg заявила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, Курсан Асанов сыграл значительную роль в переговорах с бывшим президентом во время его задержания.

«Его пытаются очернить и оправдать свои действия по его увольнению. Алмазбек Атамбаев начал с ним диалог, потому что в его интонации прослеживалась заинтересованность в успешных переговорах. Информация о том, что он якобы взял деньги, — ложь, вранье. Возможно, причиной этому является его популярность, которую он получил после переговоров. Никакую информацию он нам не сливал. До и во время переговоров мы с ним не созванивались. Это было невозможно хотя бы потому, что в Кой-Таше не было связи», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия». Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.