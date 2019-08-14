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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (338)

В Бишкеке на улице Нуркамал травмоопасно. Мэрия не реагирует

В Бишкеке на пересечении улиц Нуркамал и Айтиева не отремонтировали зону для пешеходов. Об этом сообщила в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook Александра Емельяненко.

По ее словам, на перекрестке в прошлом году установили рекламный щит. Разворотили всю поверхность, так и оставили.

«Торчащие камни, арматура и выкорчеванный бордюр остались «украшать» перекресток. В этом году отремонтировали улицу Нуркамал. А столб и ныне там. И колдобины. Бордюр убрали, правда, а остатки бетона нет. Недавно здесь упала девушка, торопившаяся на работу. Она споткнулась о многочисленные камни и упала на колени, сумочка улетела под колеса маршрутки. Люди помогли ей подняться. А ведь это мог быть пожилой человек, у которого хрупкие кости, сломал бы шейку бедра, и все», — написала она.

Добавим, местные жители неоднократно просили построить тротуар по улице Айтиева.

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