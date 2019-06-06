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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (314)

Ремонт дорог в Бишкеке. Горожане просят обустроить тротуар на улице Айтиева

Городские власти приступили к ремонту улицы Нуркамал. Горожане просят обустроить тротуар на перпендикулярной улице — Айтиева. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из-за ремонта улицы Нуркамал перекрыт перекресток с улицей Айтиева. Сейчас самое время проложить небольшую, но очень необходимую аллейку вдоль Айтиева для пешеходов, учеников школы-гимназии № 63», — написал он.

Читатель добавил, что сейчас пешеходы вынуждены ходить по проезжей части.

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