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Общество
Сюжет: Безопасный город (368)

«Безопасный город». Во время беспорядков в Бишкеке разбили камеры на 4 миллиона

Во время беспорядков в Бишкеке концерну радиостроения «Вега» причинен ущерб на 4 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в Государственном комитете информационных технологий и связи.

По предварительным подсчетам, разбито камер на более 4 миллиона сомов. Повреждено оборудование на пересечении улиц 7 Апреля и Аалы Токомбаева, проспекта Чуй и Шопокова, Боконбаева и Абдрахманова, Чуй и Курманджан Датки.

В основном повреждено оборудование системы общественного видеонаблюдения.

Инцидент был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Соответствующие видеоматериалы, зафиксировавшие личности подозреваемых, переданы в правоохранительные органы для проведения необходимых следственных мероприятий и привлечения совершивших правонарушения лиц к ответственности.

Согласно сервисной модели реализации проекта «Безопасный город» и соответствующим договорным отношениям, подрядчик обязан в короткие сроки за счет собственных средств восстановить работу поврежденных аппаратно-программных комплексов. Государственный комитет информационных технологий и связи не будет выплачивать причиненный ущерб. 

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что разбили 34 камеры видеонаблюдения.
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