Депутат просит президента вернуться в правовое поле и отказаться от диктаторства

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась с открытым заявлением в связи с последними событиями в селе Кой-Таш и арестом Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

Депутат объяснила, что не может оставаться в стороне и быть безучастной.

Ирина Карамушкина требует официального ответа на действия властей.

«Сегодня многих граждан, поддерживающих Атамбаева, таскают на допросы и навязывают им статью по захвату заложников, но весь мир увидел и осознал, что спецназ сам ворвался и начал стрелять, исполняя чей- то амбициозный приказ, так как Алмаз Атамбаев не был признан по решению суда ни преступником, не террористом, и как гражданин своей страны имел право требовать решать вопросы в отношении него в правовом русле, а вы дали команду захватить его силовым путем. При этом пострадали десятки наших граждан и к великому сожалению, погиб один из ответственных сотрудников спецназа», — обращается парламентарий к Сооронбаю Жээнбекову.

По словам Ирины Карамушкиной, когда инициатива перешла в руки народа и начали избивать сотрудников «Альфы», лично ею, Фаридом Ниязовым, Сейтеком и Сеидом Атамбаевыми и многими другими спасали захваченных разъяренными сотрудниками.

«Мы еще считаемся правовым государством и чтобы жить дальше, и чтобы народ чувствовал надежду, что в стране будет наведен порядок только на основе закона, как депутат требую остановить устрашение и преследования сторонников Алмаза Атамбаева», — просит главу государства Ирина Карамушкина.

Она подчеркнула, что у сторонников было только одно требование: разобраться во всех обвинениях против Атамбаева категорически в правовом поле.

Депутата также возмущает факт опечатывания здания «Форум» и закрытия телеканал «Апрель» без официальной санкции.

Ирина Карамушкина назвала действия властей диктаторскими приемами.

«Сегодня все верующие мусульмане отмечают праздник Курман айт и ыы, Сооронбай Шарипович, всегда ассоциируете себя с человеком глубоко верующим, праведным и справедливым, поэтому если это так, верните страну в правое поле», — заключила Ирина Карамушкина.