Дело Атамбаева. Бывший президент не будет подписывать документы следствия

Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался подписывать документы следствия. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Алмазбек Атамбаев имеет на это право. Уточняется, что он отказался ставить подпись под всеми постановлениями и уведомлениями следователя, в том числе о мере пресечения, предъявлении обвинения и протоколом допроса.

«Это обычная практика, когда человек, которого в чем-то обвиняют, от каких-либо действий, связанных с ним, отказывается подписывать документы. Отказ от дачи подписи мой подзащитный объясняет тем, что он не согласен с действиями, проводимыми в отношении него. Он отказался подписывать все документы, касающиеся досудебного производства», — сказал Сергей Слесарев.

Адвокат добавил, что бывший глава государства чувствует себя хорошо, в ближайшее время ему должны принести передачу в виде еды и вещей.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.