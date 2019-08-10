Врачи: Состояние главы Чуйского ГУВД крайне тяжелое, его нельзя транспортировать

Состояние начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова остается крайне тяжелым, транспортировать его нельзя. Об этом сообщили в Минздраве.

В ведомстве сказали, что Самат Курманкулов находится под круглосуточным наблюдением опытных врачей, которых проконсультировали академики Сабырбек Джумабеков и Миталип Мамытов.

«Все необходимое лечение начальник Чуйского ГУВД получает в полном объеме, лекарствами и изделиями медицинского назначения обеспечен. На данный момент он находится в реанимации, в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. При необходимости его лечения за пределами Кыргызстана Министерство здравоохранения проведет все необходимые мероприятия», — отметили в министерстве.

Добавим, что вчера на своей личной странице в социальной сети Facebook замруководителя пресс-службы МВД Карима Аманкулова обратилась с призывом к сотрудникам милиции и ветеранам оказать материальную помощь семье полковника. По ее словам, требуется дополнительное обследование в Москве и данный вопрос обсуждают врачи. Позднее Карима Аманкулова заметила, что пост был личной инициативой, которая не означает, что государство не проявляет внимание и заботу.

Напомним, что начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.