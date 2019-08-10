Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника

В Кыргызстане завтра отметят Курман айт (Курбан байрам). Как известно, дата праздника – через 70 дней после завершения священного поста. В отличие от Орозо айта, полагается больше веселья в рамках дозволенного по канонам ислама, сам праздник считается днем радости.

Одно из главных условий – жертвоприношение. Каждому мусульманину, который имеет состояние, не включая движимое и недвижимое имущество и предметы быта, равное 87 граммам золота, полагается резать верблюда, верблюдицу, быка, корову, буйвола, буйволицу, барана или козу.

История праздника связана с жизнью пророка Ибрагима, который из-за видения решил принести в жертву Аллаху собственного сына. Но в последний момент к нему спустился ангел и остановил его. Готовность Ибрагима пожертвовать самым дорогим была вознаграждена милостью Аллаха, а вместо сына для жертвоприношения из рая был спущен баран.

24.kg узнало у ДУМК о правилах Курман айта.

1 Сколько дней длится праздник? Официально Курман айт как красный день календаря длится один день. Однако исламские страны отмечают не меньше трех.



По данным ДУМК, Курман айт отмечается в 10-й день месяца зуль-хижжа. В хадисах первые десять дней месяца считаются особенными и ценными.

2 Как готовиться к Курман айту? К Курман айту надо подготовиться заранее. Если вы намерены сделать жертвоприношение, советуют до начала месяца зуль-хижжа, то есть за десять дней до Курман айта, побриться и постричься.



А в день Арафа, предпоследний день до айта, нужно держать пост. Однодневный пост является платой за грехи в течение года.



Желательно также на 9-й день месяца зуль-хижжа начать читать намаз Ташрик. И делать это четыре дня, завершая 13-й день после аср намаза. Кстати, советуют намаз совершать в группе.

3 Как провести день праздника? Обычно с утра мужчины отправляются на намаз. Айт намаз пройдет на Старой площади Бишкека. Начнется в 6.15 с доклада священнослужителей, затем ожидается выступление муфтия Максатбека ажы Токтомушева. Сам намаз начнется в 7.45.



Затем многие посещают могилы родных и близких. После начинают резать животных. Не забывайте громко говорить свои желания!



В этот день мусульмане наряжаются, надевают новые вещи, накрывают стол, дарят друг другу подарки. Принимают также гостей и сами ходят в гости к родным, знакомым и друзьям. То есть в течение трех дней можно веселиться, общаться и, так же как на Орозо айт, попросить прощения, если кого-то обидели, помириться с кем были в ссоре и просто делать благие дела.

4 Зачем делать жертвоприношение? Мусульмане, которые хотят получить милость Аллаха и совершить благие дела, приносят жертву. Считается, что с первой каплей крови жертвы будут отпущены ваши грехи. А в судный день мясо скота будет поставлено на чашу весов среди благих дел мусульманина. Поэтому полагается совершать жертвоприношение с радостью и по возможности хотя бы один раз в жизни.