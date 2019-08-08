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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Журналисты не выходят на связь

В Кой-Таше продолжается спецоперация по силовому задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Первый штурм спецназа, отметим, результатов не принес. Сторонники Атамбаева готовятся ко второму штурму. Сообщается о направляющихся в сторону его резиденции дополнительных силах спецназа.

В районе дома бывшего главы государства глушат связь, журналисты нескольких кыргызстанских изданий, в том числе 24.kg, находящиеся на месте событий, не выходят на связь с редакциями. Недоступна ни телефонная, ни интернет-связь.

Неизвестно, все ли в порядке с представителями средств массовой информации. 
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