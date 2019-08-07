Конфликт на Солтон-Сары. Деятельность китайской компании приостановили

Деятельность горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области временно приостановлена. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр заявил, что «инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия».

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Уточняется, что решение принято на основании соответствующего заключения Госэкотехинспекции.

«Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов выезжал в Нарынскую область, где встретился с жителями окрестных сел, выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации. Он особо подчеркнул, что выдвинутые требования местных жителей будут исполнены в рамках закона. Кроме того, относительно инцидентов, произошедших в эти дни на месторождении с участием местного населения и представителями китайской компании, будет проведено тщательное расследование. Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов ее работы будут приняты соответствующие решения», — сообщили в правительстве.

В Нарынской области 5 августа на месторождении Солтон-Сары собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайская компания Zhong Ji Mining. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.