Аномальная жара в Бишкеке. 6 августа побило 83-летний рекорд

6 августа 2019 года побило 83-летний рекорд температурного максимума. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

Отметим, ресурс предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Предоставлена на нем информация и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.

На сайте уточняется, что накануне воздух в Бишкеке прогрелся до +39,2 градуса. Это на 5,2 градуса выше нормы. Этот день стал самым жарким 6 августа с 1936 года.

При этом отмечается, что самым жарким днем последнего летнего месяца было 22 августа 2012-го, когда температура поднялась до отметки в +39,7 градуса. А самым холодным — 26 августа 1972 года, когда воздух прогрелся только до +5,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии МЧС, по всей территории республики с 6 по 9 августа ожидается повышение температуры до +40 в тени. ГУОБДД рекомендовало водителям воздержаться от дальних поездок в это время.