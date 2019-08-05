Аномальная жара. Водителей призывают воздержаться от дальней дороги

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД призывает водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии МЧС, по всей территории республики с 6 по 9 августа ожидается повышение температуры до +40 в тени.

«В связи с аномальным потеплением водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляются головокружение, вялость, сонливость, причем даже здоровые люди могут резко почувствовать себя плохо. Все это повышает вероятность совершения ДТП. В жаркую погоду участникам дорожного движения, а особенно водителям, перевозящим опасные грузы, а также крупногабаритных транспортных средств, следует проявлять максимальную концентрацию внимания и меры предосторожности за рулем, желательно отказаться от поездок на дальние расстояния», — говорится в предупреждении от ГУОБДД.

«Стоит планировать поездки преимущественно в ранние часы. Обязательно нужно брать с собой аптечку и необходимые лекарственные средства. При внезапном недомогании надо остановиться в тени и отдохнуть. Выйти из салона, пройтись и, только убедившись, что чувствуете себя удовлетворительно, продолжить движение. Водители, будьте осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения», — отмечает пресс-служба ГУОБДД МВД