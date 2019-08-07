Бывший президент Алмазбек Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки

Площадь территорий, принадлежащих бывшему президенту Кыргызстана, сравнимы с небольшим городом или третью Бишкека. Factcheck.kg проверил имущество бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. И сравнил достоверность сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы с данными сайта кадастровой службы.

Выяснилось, что территория в Кой-Таше, где сейчас живет бывший президент страны Алмазбек Атамбаев, по документам кадастровой службы обозначена как оздоровительный центр.

Известно, что Алмазбек Атамбаев 12 мая 2015 года купил участок у супруги бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова Айнуры Ибраимовой.

«Причем, если верить документам Госрегистра, супруге Албека Ибраимова недвижимость принадлежала всего 5 дней — с 7 по 12 мая», — отмечают журналисты.

Предыдущие владельцы участка — Анарбек Укуев, а до него — завод «Дастан». «В документах кадастровой службы этих данных в истории прав нет. Скорее всего, участки были совмещены или разделены. И первым владельцем площади в 2,7 га на сегодня указана только супруга Албека Ибраимова. Сведений о предыдущих владельцах нет», — говорится в публикации.

Примечательно, что в технических характеристиках на земельный участок и строение в графе «Форма использования» значится «оздоровительный центр», а целевое назначение — «культурное». Однако на месте не оздоровительный центр и не культурный, а жилой дом.

По данным Госрегистра, в том же Кой-Таше у Алмазбека Атамбаева есть арендованный участок земли сельхозназначения площадью 500 квадратных метров (5 соток). Оформлен он в тот же день — 12 мая 2015 года. Но в отличие от «оздоровительного центра» имущество не указано ни в одной декларации за три года — 2015, 2016 и 2017-й.

Еще один участок в Кой-Таше Атамбаев взял в аренду 3 сентября 2015 года, площадь — 0,7 га. Форма использования указана «многолетние насаждения». При этом также в декларациях за три года арендованная собственность не указана.

Пресс-секретарь ГНС Эркин Сазыков на вопрос factcheck.kg ответил, что арендованные сельхозземли также должны указываться в декларации.

В 2018 году Алмазбек Атамбаев взял в аренду еще несколько участков сельхозугодий. Но площадь этих земель не установлена. Данные в кадастровой службе отсутствуют.

В селе Арашан у Алмазбека Атамбаева еще больше земель.

В декларациях не указан сельхозучасток, арендованный в сентябре 2016 года, площадью 0,25 га. Еще 6,4 га земли там же в собственности у бывшего президента с ноября 2010 года. И предназначение его также «многолетние насаждения».

В 2018 году Алмазбек Атамбаев оформил в аренду на себя пастбища площадью 5 тысяч 700 га.

«Для того чтобы понять, насколько огромна территория, площадь Бишкека составляет 16 тысяч га. Это, считайте, треть Бишкека», — отмечает Factcheck.

Сайт обещает во второй части расследования рассказать об имуществе, оформленном на супругу бывшего президента и его родственников.