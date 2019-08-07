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Общество

В Бишкеке временно приостановили маршрут автобуса № 9

В Бишкеке временно приостановили маршрут автобуса № 9. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, автобус курсировал между микрорайоном № 12 и жилым массивом «Тынчтык».

На такую меру муниципалитет вынужден пойти из-за плохой дороги в жилом массиве, которая находится в ведении Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района.

«Бездорожье становится причиной поломки автобусов, а также сильного загрязнения салонов», — отметили в мэрии.

Руководство Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия переговорило с главой Новопавловского айыл окмоту Залкаром Ысакуловым и спикером айыльного кенеша Абдуразаком Табалдиевым, которые обязались привести в порядок дорогу до 30 августа 2019 года. 

В муниципалитете отмечают, что запустить маршрут вновь планируют в конце августа, после ремонта участка.

«Помимо автобуса № 9, в жилой массив курсируют маршрутки № 290 и 211», — добавили в мэрии.
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