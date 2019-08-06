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Общество

Обучение в филиале МГУ в Кыргызстане будет бесплатным

Обучение в филиале Московского государственного университета имени Ломоносова в Кыргызстане будет бесплатным. Об этом на видеопресс-конференции сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, во всех филиалах это забота государства. Студенты за обучение не платят.

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«Устанавливается число учащихся в филиале, чье обучение оплачивает государство. В некоторых странах есть контрактные формы, если принимается решение об увеличении числа студентов», — заметил Виктор Садовничий.

Он добавил, что МГУ не ставит цель — заработать на своих филиалах.

По данным ректора, все основные предметы в филиале будут вести преподаватели из МГУ, помимо каких-то особых предметов, например, истории Кыргызстана.

Главные критерии для поступления — хороший аттестат и высокий балл на внутреннем экзамене.

Выпускники филиала будут получать дипломы МГУ.

Отметим, сообщалось, что филиал МГУ в Кыргызстане могут открыть уже в 2020 году в Оше.

Напомним, на форуме ректоров вузов Кыргызстана и России «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее» в марте 2019-го ректор Московского государственного университета имени М.Ломоносова, президент Российского союза ректоров вузов Виктор Садовничий заявил, что не по вине Москвы филиал МГУ не был открыт в Бишкеке. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны КР никаких шагов не предпринято.

В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.

Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков заявил, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков лично контролирует вопрос открытия филиала МГУ имени М.Ломоносова в столице.
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