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Общество

Пенсионные накопления можно будет потратить на ипотечный кредит

Социальный фонд предлагает разрешить кыргызстанцам потратить средства, уплаченные в Государственный накопительный пенсионный фонд, на первоначальный ипотечный взнос и покрытие расходов в случае тяжелых заболеваний. Соответствующий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

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В справке-обосновании отмечается, что направить средства на приобретение жилья можно только при участии в государственной ипотечной программе, а болезнь должна быть в перечне, определяемом правительством.

По данным Госипотечной компании, первоначальный взнос в среднем составляет около 50 тысяч сомов. Поэтому предлагается предоставлять право на выплату лицам, чьи пенсионные накопления превышают этот порог. Кроме того, застрахованное лицо не будет получать наличные, средства будут переводить на определенные банковские счета. В ведомстве полагают, что это позволит избежать их нерациональной траты.

Предусмотрели в Соцфонде и механизм выплат в случае тяжелых заболеваний, представляющих серьезную угрозу жизни и требующих дорогостоящего лечения. Совместно с Минздравом определяют перечень заболеваний для получения выплат. При этом разработан проект справки о наличии такой болезни, чтобы избежать коррупции.

В ведомстве полагают, что предлагаемые меры будут стимулировать граждан к накоплению средств.

Отметим, обязательный накопительный элемент в пенсионную систему Кыргызстана введен в 2010 году. Накопительная часть пенсии формируется за счет обязательных страховых взносов, уплаченных застрахованным лицом в Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) в размере 2 процентов от дохода, начисленного работодателем.
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