Суд над экс-мэрами. Нервные срывы подсудимых и обед по расписанию

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Когда у подсудимых сдают нервы

В очередной раз судебные приставы не смогли обеспечить явку нескольких свидетелей обвинения по эпизоду ТНК «Дастан», что возмутило и адвокатов, и подсудимых. У бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова сдали нервы, когда судья отказал ему в очередной просьбе разделить уголовные дела. Не понравилось решение председательствующего и сторонникам подсудимых, которые стали возмущаться.

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Судья в ответ был краток: если собравшиеся не успокоятся, их выведут из зала.

Тут уже не выдержал подсудимый экс-мэр Кубанычбек Кулматов. Он подошел к решетке, стал ее трясти и требовать, чтобы вывели его, потому что отношения к эпизодам, по которым обвиняется Албек Ибраимов, он не имеет.

Нет в суде фото- и видеосъемки — тоже повод для возмущения стороны защиты. Адвокаты даже предложили предоставить необходимую для этого технику, если суд не в состоянии справиться самостоятельно.

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Судья Кубанычбек Касымбеков проигнорировал все просьбы и требования стороны защиты и самих подсудимых. В очередной раз.

Суд – судом, а обед по расписанию

Заседание суда началось в 9.00, но приступить к допросу свидетелей смогли только за 10 минут до перерыва. И, конечно, отменять его никто не стал — 2 часа на обед по расписанию!

И вот, наконец, суд продолжил рассматривать эпизод с незаконным выделением земельных участков на Южной магистрали. По делу также проходят обвиняемыми экс- начальник управления земельными ресурсами Урмат Мурзаканов и бывший первый вице-мэр столицы Ренат Макенов.

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Свидетель — бывший и. о. начальника управления земельными ресурсами муниципалитета Бишкека Бакытбек Анарбеков сначала не смог ответить на вопрос обвинения, влиял ли экс-вице-мэр Ренат Макенов на выделение участков. А потом и вовсе заявил, что был только секретарем комиссии по предоставлению земельных участков и в голосовании участия не принимал.

В состав самой комиссии, по его словам, входят примерно 19 человек: депутаты БГК — по одному от фракции, руководитель Бишкекглавархитектуры, от ГРС, представители Госэкотехинспекции и других городских служб, замы акимов районов.

Защита в лице адвоката Абдыкалыкова предположила, что один Ренат Макенов не мог повлиять на мнение 19 человек.

Другой свидетель, который работал в то время в Бишкекглавархитектуре и готовил градостроительные документы на участок возле ресторана «Ала-Тоо», Мирлан Кашимбеков был более многословен. Однако для обвинения, судя по всему, бесполезен.

У него спросили, почему не учли, что на участке, арендатором которого по итогам конкурса стал один из обвиняемых Дмитрий Яковлев, расположен пороховой склад.

«Мы выдали градостроительную документацию на основании Генплана. В черте города не должно быть порохового склада. В заключении написали, что до строительства его необходимо снести», — ответил свидетель.

Подсудимый Албек Ибраимов попросил объяснить суду, что склады уже давно пустуют, рядом с ними построены другие здания.

«Правильный» свидетель. Но это не точно

В суде также заслушали Анвара Бекбосунова, который работал в мэрии в 2017 году. Он отметил, что Дмитрия Яковлева знает только как участника торгов.

Свидетелю напомнили, что во время следствия он показал, будто Яковлев говорил, что «все решено».

Анвар Бекбосунов подтвердил это, но тут же оговорился, что, возможно, Яковлев был просто уверен в выигрыше и поэтому так сказал.

Сам Яковлев поинтересовался, мог ли его вопрос звучать в шуточной форме. Свидетель затруднился ответить.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.