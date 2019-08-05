Суд над экс-мэрами. Адвокаты недовольны, что в зале не работает аудиофиксация

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Адвокат Санжар Сакиев поинтересовался, почему в зале суда не работает система аудио- и видеофиксации.

«Система не работает. Мы делали запрос в учреждение «Адилет сот» по данному вопросу. Нам ответили, что система налажена и запущена еще 3 июня. Но почему тогда ее не включают?» — возмутился он.

Санжар Сакиев выступил с ходатайством об обеспечении работы этой системы и предложил объявить отвод секретарю суда. По мнению адвоката, именно он отвечает за аудио- и видеофиксацию.

В свою очередь секретарь ответила, что суд еще не обеспечил материальную часть для этой системы.

Гособвинитель посчитал отвод необоснованным. Суд отвод секретаря не поддержал и продолжил процесс.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.