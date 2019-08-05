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Общество

Родители четверняшек в Бишкеке справили новоселье

Родители четверняшек Азамат и Нурайым Смановы справили новоселье. Их поздравили первый заместитель руководителя аппарата президента страны Алмаз Кененбаев и аким Октябрьского района Бишкека Максим Ситников.

По данным пресс-службы мэрии, теперь дети семьи Смановых (Арууке, Акбермет, Айчолпон и Сооронбай) получают бесплатное молочное питание и денежное пособие на общую сумму 3 тысячи 240 сомов ежемесячно из республиканского бюджета.

Согласно постановлению Бишкекского городского кенеша, семье оказали материальную помощь в размере 90 тысяч сомов за счет местного бюджета, а из республиканского выплачено сүйүнчү в размере 16 тысяч сомов.

Четверняшки появились на свет 25 февраля 2019 года. На тот момент семья проживала в квартире родственников. Позже глава государства передал молодой семье сертификат на 2 миллиона сомов для приобретения жилья и две двухместные коляски. Кроме того, правительство выделило 150 тысяч сомов на нужды семьи.
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