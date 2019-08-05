Танковый биатлон: у команды Кыргызстана второе место

В Алабино (Московская область России) завершились заезды индивидуальной гонки конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон».

В первом заезде приняли участие команды России, Кыргызстана, Армении, Ирана. На первом месте по итогам заезда оказалась команда РФ. Второй к финишу пришла команда Кыргызстана. Третье место — у команды Ирана.

Всего в конкурсе примут участие команды из 25 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Кубы, Кувейта, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Сирии, Сербии, Судана, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и ЮАР.

«Танковый биатлон» состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды.

