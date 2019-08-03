12:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок

В самолете авиакомпании Pegasus Airlines, следующем рейсом Бишкек — Стамбул, скончался грудной ребенок. Об этом 24.kg сообщили источники. В Международном аэропорту «Манас» информацию подтвердили.

По данным МАМ, борт вылетел сегодня из столицы Кыргызстана в 8.50 в Стамбул. Чуть позже командир экипажа сообщил диспетчерам аэропорта, что вынужден вернуться, поскольку одному из пассажиров стало плохо, и запросил посадку. Самолет приземлился в 10.16. 

Сотрудники МАМ вызвали бригаду Центра экстренной помощи из Бишкека к трапу. Врачи зафиксировали смерть. Как отмечается, ребенку было 1,5 месяца. 
Ссылка:
просмотров: 3049
Версия для печати
Материалы по теме
Мальчик умер во время обрезания. Милиция подозревает врача
Скончалась трехлетняя девочка, пострадавшая из-за перевернувшегося батута
Смерть девочки от анафилактического шока. Дело врача передано в суд
Дело о смерти в результате избиения двухлетнего ребенка передали в суд
Смерть девочки. Депутат Жогорку Кенеша заявляет: это не несчастный случай
Смерть девочки. Адвокаты врача грозят депутату Жогорку Кенеша судом
Смерть девочки. Врач не сам принимал решение, какой препарат вколоть
На Иссык-Куле избившую до смерти ребенка женщину водворят в СИЗО
В Сузаке врача, неправильно принявшего роды, освободили от наказания
Мать избитого до смерти ребенка не сообщала о нем в социальные службы
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам
Почему скандальный фильм про Бакиева вышел в&nbsp;эфир, объяснил глава телеканала Почему скандальный фильм про Бакиева вышел в эфир, объяснил глава телеканала
Бизнес
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
Beeline: 21&nbsp;год на&nbsp;связи! Beeline: 21 год на связи!
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!