В самолете авиакомпании Pegasus Airlines, следующем рейсом Бишкек — Стамбул, скончался грудной ребенок. Об этом 24.kg сообщили источники. В Международном аэропорту «Манас» информацию подтвердили.

По данным МАМ, борт вылетел сегодня из столицы Кыргызстана в 8.50 в Стамбул. Чуть позже командир экипажа сообщил диспетчерам аэропорта, что вынужден вернуться, поскольку одному из пассажиров стало плохо, и запросил посадку. Самолет приземлился в 10.16.

Сотрудники МАМ вызвали бригаду Центра экстренной помощи из Бишкека к трапу. Врачи зафиксировали смерть. Как отмечается, ребенку было 1,5 месяца.