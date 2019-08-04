Если не поехали на Иссык-Куль. Восемь мест для игры в страйкбол

Если поездка на Иссык-Куль в выходные вам не светит, а бассейны, центры отдыха и горы надоели, можно провести активные выходные. Например, поиграть в страйкбол или пейнтбол.
Редакция 24.kg собрала для вас восемь мест в Бишкеке и его окрестностях, где можно поиграть в активные игры.
Во что играем?Если хотите вернуться в детство и поиграть в «войнушку», страйкбол и пейнтбол — то, что нужно. Это две наиболее известные и распространенные командные тактические игры. Нельзя сказать, какая из них лучше. У обычного человека, который изредка выбирается на корпоративы и отдых с друзьями, на слуху пейнтбол.
Страйкбол известен в более «узких» кругах, хотя в последние годы набирает все большую популярность.
Игры имеют много общего, но есть принципиальные отличия. Основные — оружие, антураж (экипировка и внешний вид игрока) и травматичность.
Пейнтбол — командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.
Страйкбол — ролевая командная игра военно-тактической направленности. Участники имитируют действия различных вооруженных структур (армия, полиция, спецназ), выполняя поставленные сценарием задачи. В качестве вооружения используют так называемую мягкую пневматику, стреляющую пластиковыми шариками 6-го и 8-го калибра.
Основа страйкбола — честность, поскольку пластиковый шар не оставляет следов на обмундировании, а ответственность за фиксацию попаданий лежит на игроках.
Где можно поиграть?
1 Центр активного отдыха «Дача»
Он находится на объездной дороге. На территории центра можно не только поиграть в пейнтбол или страйкбол, но и просто половить рыбку, отдохнуть в местном кафе.
Там проводятся как турниры, так и дружеские битвы.
2Страйкбольный полигон Green Mile
Находится в черте города в районе Академии МВД. Особенность этого места — в наличии большого открытого полигона площадью 4 тысячи квадратных метров и закрытого полигона в 600 квадратных метров на случай непогоды.
Играть можно как со своим снаряжением, так и с приводами и амуницией клуба. Кроме того, есть зона отдыха на 25 человек.
3Пейнтбольный клуб CONTRA
Он также находится в черте Бишкека — по улице Исакеева. В распоряжении игроков большая площадка площадью 2,4 тысячи квадратных метров, предоставление полной амуниции и возможность покупки дополнительных патронов.
4Страйкбольная площадка Airsoft-FBI
Расположена по улице Махатмы Ганди (по Молодой Гвардии) напротив рынка «Азиз». Игрокам предоставляются большая арена и полный комплект снаряжения. Кроме того, в стоимость игры входят маска, перчатки, очки, форма, привод (оружие) для игры на выбор.
5Пейнтбольный клуб «Скорпион»
Особенность — в наличии сразу пяти полигонов в столице и окрестностях. Кроме того, желающим бесплатно предоставляют инструкторов, возможны корпоративные игры. Есть несколько вариантов программы пейнтбола. Для игроков — полный комплект снаряжения.
Если захотите поиграть в пейнтбол в «Скорпионе», то есть полигоны «Цех № 10», «Сокулук», «Кок-Жар Ракета», «Хижина Дяди Тома» и «Байтик». В каждом установлены свои цены на игры.
6Страйкбольный клуб Airsoft Arena
Находится в Бишкеке по улице Октябрьской на территории завода «Айдан».
Здесь есть крытая площадка для игр в любую погоду. Предусмотрены готовые сценарии, возможна организация игры по пожеланиям клиента. При необходимости предусмотрено сопровождение опытными инструкторами.
7Пейнтбольный клуб «Комбат»
Находится в столице по улице Армейской недалеко от завода «Айнур».
В среднем одна игра длится 3 часа. В стоимость входят снаряжение и 100 шаров. При необходимости шары можно докупить.
8Пейнтбольный клуб Mansion
Находится недалеко от Бишкека, в селе Байтик.
Для желающих есть разные виды игр. В стоимость входит не только сама игра, но и снаряжение, и шары.