Суд над экс-мэрами. Процесс отложили из-за неявки обвиняемого

В Ленинском районном суде Бишкека проходит процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. На нем председательствует судья Кубанычбек Касымбеков.

В начале заседания адвокат одного из обвиняемых — Азамата Гульжигитова — попросил отложить процесс, поскольку его обвиняемый не явился на процесс.

«Вчера около 23.00 мне сообщили, что он заболел, медицинские справки есть», — сказал адвокат.

Прокурор отметил, что продолжать процесс без одного из обвиняемых нельзя, тем более что вызваны свидетели по эпизоду, где он проходит. Он также отметил, что нужен принудительный привод двух свидетелей по эпизоду ТНК «Дастан».

Адвокаты поддержали перенос процесса и принудительный привод свидетелей.

Суд продолжится 5 августа.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.