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Общество

В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело

В отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело по факту незаконного выделения земель.

Как заявил 24.kg сам Тюлеев, все обвинения против него несерьезны и надуманны. Бывший градоначальник находится в отъезде.

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В письме прокуратуры Октябрьского района указано, что «в 2009 году граждане У.Сагизбаев, Э.Джапаров, У.Кольбаев, К.Дуйшенов, М.Алтымышев и М.Турдакунов получили в частную собственность участки земли в VIP-городке «Ала-Арча» площадью 650 квадратных метров каждый под строительство индивидуальных жилых домов». Выяснилось, что Дуйшенов и Джапаров являлись лицами, аффилированными с Тюлеевым, который в то время являлся главой столичного муниципалитета.

Уточняется, что дело возбуждено на основании расследования, проведенного сотрудниками СМИ.
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