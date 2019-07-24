Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после прилета в Москву направился в Кремль. Об этом сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, Алмазбека Атамбаева сопровождают сотрудники Федеральной службы охраны. Ранее отмечалось, что у политика пройдут встречи на самом высоком уровне.

Российские эксперты в свою очередь не исключают, что Москва решила выступить посредником в разрешении политического кризиса в КР.

Вместе с Алмазбеком Атамбаевым в Москву отправились депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Мурадыл Мадеминов. Также полетели официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и член народного штаба, официальный представитель СДПК в России Темирлан Султанбеков.