11:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кой-Таш сегодня. Атамбаева готовы защищать сторонники — настроены агрессивно

В селе Кой-Таш у дома бывшего президента собираются его сторонники. Как сообщил 24.kg начальник так называемого народного штаба против беззакония Кыяз Смалиев, через час-полтора сюда подъедут конники и не менее 800 человек.

По его словам, огнестрельного оружия у поддерживающих бывшего главу государства нет, но Алмазбека Атамбаева будут защищать всеми доступными способами. Какими, в штабе не уточнили.

Стоит заметить, что сторонники Алмазбека Атамбаева настроены очень агрессивно. Они пререкаются с журналистами, запрещают им осуществлять фото- и видеосъемку, грубят. Сейчас их около 30 человек.

Ранее директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников заявил, что членов партии сторонников подняли после полуночи по тревоге.

Отметим, что третья повестка за последние 10 дней доставлена Алмазбеку Атамбаеву накануне. По предварительным данным, он приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в качестве свидетеля. Но бывший президент в очередной раз отказался идти на допрос.

Парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
Ссылка:
просмотров: 2651
Версия для печати
Материалы по теме
Силовое задержание Атамбаева. МВД называет сообщение Жолдубаевой дезинформацией
Кой-Таш сегодня. Полуночная тревога, утренняя прохлада и куурдак
Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция
Алмазбек Атамбаев не пойдет завтра на допрос
Алмазбеку Атамбаеву принесли еще одну повестку. Уже третья
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Атамбаев о Текебаеве: У него есть свое мнение
Алмазбека Атамбаева пригласили в Россию. Он думает над предложением
Алмазбек Атамбаев не стал говорить, кто из политиков приходил к нему на концерт
Не время для песен. Атамбаев рассказал, когда запишет новые треки
Популярные новости
Атамбаев подтвердил, что он&nbsp;заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата Атамбаев подтвердил, что он заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата
Алмазбека Атамбаева пригласили в&nbsp;Россию. Он&nbsp;думает над предложением Алмазбека Атамбаева пригласили в Россию. Он думает над предложением
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Мелкая провокация чиновников Бишкека с&nbsp;портретом президента. Будут наказаны Мелкая провокация чиновников Бишкека с портретом президента. Будут наказаны
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;MegaCom Зарабатывайте на входящих звонках вместе с MegaCom