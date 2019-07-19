В селе Кой-Таш у дома бывшего президента собираются его сторонники. Как сообщил 24.kg начальник так называемого народного штаба против беззакония Кыяз Смалиев, через час-полтора сюда подъедут конники и не менее 800 человек.

По его словам, огнестрельного оружия у поддерживающих бывшего главу государства нет, но Алмазбека Атамбаева будут защищать всеми доступными способами. Какими, в штабе не уточнили.

Стоит заметить, что сторонники Алмазбека Атамбаева настроены очень агрессивно. Они пререкаются с журналистами, запрещают им осуществлять фото- и видеосъемку, грубят. Сейчас их около 30 человек.

Ранее директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников заявил, что членов партии сторонников подняли после полуночи по тревоге.

Отметим, что третья повестка за последние 10 дней доставлена Алмазбеку Атамбаеву накануне. По предварительным данным, он приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в качестве свидетеля. Но бывший президент в очередной раз отказался идти на допрос.

Парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.