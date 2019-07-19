Кой-Таш сегодня. Полуночная тревога, утренняя прохлада и куурдак

В селе Кой-Таш у дома бывшего президента страны сегодня тихо и гораздо прохладно, чем в жарком и душном Бишкеке. Здесь по традиции с утра появились сторонники, но их пока немного.

Накануне вечером официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева распространила в социальных сетях сообщение о якобы готовящемся захвате Алмазбека Атамбаева силами полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В так называемом штабе против беззакония, который создали в одном из помещений на территории особняка Атамбаева, сейчас находится не более 20 человек. Мужчины расположились в беседке, женщины уже готовят еду. Сегодня в меню куурдак. Барана уже привезли, собираются его резать.

Как рассказал 24.kg член политсовета СДПК и директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников, представители штаба, а также Фарид Ниязов, депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова прибудут к 11.00. Сам Дмитрий Ложников ничего не знает о якобы готовящемся аресте Алмазбека Атамбаева. Он заметил, что по тревоге всех подняли после полуночи.

Отметим, что третья повестка за последние 10 дней доставлена Алмазбеку Атамбаеву накануне. По предварительным данным, он приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в качестве свидетеля. Но бывший глава государства в очередной раз отказался идти на допрос.

Парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.